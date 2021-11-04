Demir Grup Sivasspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yapan takım, orta şut çalışmasıyla günü tamamladı. Sakatlığı bulunan Jorge Felix ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalıştı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor, 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-11-04 17:38:45
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