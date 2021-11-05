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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta yoğun sis

İHA

Sivas’ta yoğun sis

Sivas’ta etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Sivas’ta bir süredir etkili olan sis günün ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezinde adeta göz gözü görmedi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, trafik akışı yavaşladı. Özellikle Kızılırmak kıyısında kartpostallık manzaralar oluştu. Tarihi kent meydanı da sisle birlikte ayrı bir görünüme büründü. Kent meydanında bulunan Selçuklu eseri tarihi medreseler fotoğraf tutkunlarına konu oluşturdu.

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