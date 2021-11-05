Sivas’ta eğitime hayırsever desteği Sivas'a hayırsever desteği ile kazandırılacak olan 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı

Sivas'a hayırsever desteği ile kazandırılacak olan 6 derslikli anaokulu için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesi İlk ve Ortaokulu yerleşkesine inşa edilecek anaokulu temel atma törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken ve hayırsever işadamı Mustafa Işık katıldı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okulun yapımına destek veren Işık'a teşekkür ederek; "Hiçbir anne baba, çocuğuna eğitimden daha güzel bir miras bırakamaz. İnşallah iş insanı Mustafa Bey de hem kendi çocuklarına hem de diğer çocuklara en güzel mirası bırakmış oluyor" dedi.

Hayırsever işadamı Mustafa Işık ise; "Rahmetli babam İsmail Işık'ın adını yaşatacağımız anlamlı bir eser bırakıyoruz. Bunu bize nasip ettiği için Allah'a hamdediyorum" ifadelerini kullandı.

Eğitimin olmadığı yerde başarının da olmayacağına vurgu yapan STSO Başkanı Mustafa Eken ise işadamına desteği için teşekkür etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da yaptığı konuşmada temeli atılan anaokulunun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

“İlimiz eğitim alanında iyi bir noktada”

Yıldız'ın ardından konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Hayırlı bir işe destek olan değerli işadamı Mustafa Işık ve ailesine teşekkür ediyorum. İlimiz eğitim alanında iyi bir noktada. Daha da iyi olması için devletimiz ve yerel yönetim olarak bizler gereken çalışmaları yapıyoruz. Mustafa Bey gibi hayırseverlerimiz de eğitimin yükünü almak için taşın altına elini koyuyorlar. Ben tüm hayırseverlerimize bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Birçok okulu şehrimize kazandırdık”

Törende konuşan Vali Salih Ayhan da Işık ve tüm hayırseverlere eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Ayhan; "Sivas, eğitimde fiziksel altyapı olarak en önde gelen illerden biri. Devlet yatırımlarımızın yanında hayırseverlerimizin katkıları ile de birçok okulumuzu şehrimize kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından edilen dua ile 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

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