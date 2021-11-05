Sivasspor ile Giresunspor ligde ilk kez rakip olacak

DG Sivasspor, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynayacağı Giresunspor ile ligde ilk kez karşılaşacak.

Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor, yarın saat 13.30’da sahasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 11 haftada kırmızıbeyazlılar, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucunda topladığı 12 puanla 13. sırada yer alıyor. Giresun temsilcisi ise 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 9 puanla 19. basamakta bulunuyor.



Ligde ilk randevu

Sivasspor ile Giresunspor, Süper Lig’de ilk kez karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, bu sezon lige yükselen Giresun ekibiyle oynayacağı müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 534. maçına çıkacak.

İki takım daha önce 20202021 sezonunda Türkiye Kupası 5. Tur’unda karşılaştı. Sivas’ta oynanan mücadeleyi kırmızıbeyazlılar 10 kazanmıştı.



Ümit Öztürk düdük çalacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Esat Sancaktar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev alacak.

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