Sivasspor’da Giresun maçı öncesi 3 eksik bulunuyor

La Palma'da son durum: Hiçbir şeyi tanıyamıyorum!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Giresunspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 3 eksik var. Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay, Giresunspor’a karşı forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.