Salgın engel olmuştu, önlüklerine kavuştular Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini geçen yıl kazanan ancak salgından dolayı yüz yüze eğitim göremedikleri için hiç önlük giyemeyen 2’nci sınıf öğrencilerine 'Beyaz Önlük Giyme Töreni' yapıldı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesini geçen yıl kazanan ancak salgından dolayı yüz yüze eğitim göremedikleri için hiç önlük giyemeyen 2’nci sınıf öğrencilerine “Beyaz Önlük Giyme Töreni” yapıldı.

4 Eylül Kültür Merkezi Keykavus Salonu’nda gerçekleştirilen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu, Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar, akademisyenler, öğrenciler ile aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, SCÜ tanıtım filminin izlenmesiyle devam etti. Tanıtım filminin izlenmesinden sonra açılış konuşmalarına geçildi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu SCÜ’nün verdiği eğitimle tartışmasız önemli bir noktada olduğunu, meslek seçiminin kimliği, geleceği ve yaşamı şekillendiren en önemli kararlar arasında yer aldığını anlattı.

Sivas Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Uçar, öğrencilerin zor bir eğitimden geçeceğini ama aldıkları eğitimle iyi birer diş hekimi olacaklarına inançlarının tam olduğunu söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven ise “Öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde alanında uzman ve yetenekli hocalarımız bulunuyor. O yüzden Sivas şehrini seçmekle daha isabetli karar vermiş oldunuz. İyi bir dış hekimi olarak mezun olacaksınız. SCÜ öğrencisi olmak bir ayrıcalık. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Yardımcısı Ataseven, Dekan Hubbezoğlu, Başkan Uçar başta olmak üzere programa katılan akademisyenler öğrencilere önlüklerini giydirdiler.

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