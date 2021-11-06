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Bilim ve Teknoloji Üniversitesi liselilerle buluştu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik ve idari personeli ilçe gezip liselilerle bir araya gelerek üniversitenin tanıtımını yaptı

İHA

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi liselilerle buluştu Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik ve idari personeli ilçe gezip liselilerle bir araya gelerek üniversitenin tanıtımını yaptı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi akademik ve idari personeli ilçe gezip liselilerle bir araya gelerek üniversitenin tanıtımını yaptı.
Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı Sivas’ın ilçelerine de yaygınlaştırıldı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) akademik ve idari personelinden oluşan ekipler 16 ilçeyi ziyaret ederek lise öğrencileriyle buluştu. İlçelerdeki eğitim yöneticileri, öğretmenler ve psikolojik danışmanların da katıldığı buluşmalarda, önümüzdeki yıl lisans öğrencisi alacak olan SBTÜ’nün tanıtımına da yer verildi.
Sivas Valiliği himayesinde, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) ile Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Sosyal, Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü” kapsamında il merkezindeki resmi ve özel 45 lisede başlatılan Liselere Akademik Danışmanlık Desteği Programı, 16 ilçeye de yaygınlaştırıldı. Bu çerçevede, SBTÜ tarafından görevlendirilen akademik danışmanlar ve idari personelden oluşan ekipler 3 haftalık bir takvim dahilinde Sivas’ın 16 ilçesinde ilçe milli eğitim müdürlükleri ve liselere ziyaretler ve liseli öğrencilerle buluşma programları gerçekleştirdi.
Program kapsamında 16 ilçeye giden SBTÜ ekipleri, öncelikle ilçe milli eğitim müdürlüklerini ziyaret etti. Bu ziyaretlerde Akademik Danışmanlık Desteği Programı ve SBTÜ’nün gelişimi hakkında yöneticilere bilgi verilerek yürütülebilecek danışmanlık faaliyetleri istişare edildi. Daha sonra ilçedeki lise öğrencileri, yöneticiler ve öğretmenlerle bir araya gelen SBTÜ ekipleri, Akademik Danışmanlık Desteği Programı, SBTÜ’nün tanıtımı, gelecek yıl lisans öğrencisi alınması yününde yürütülen çalışmalar, kişisel gelişim, motivasyon, sınavlara hazırlık, üniversite ve meslek seçimi konularına ilişkin çeşitli sunumlar yaparak öğrenciler ve eğitimcilerin sorularını cevapladı.
İlçe ziyaretlerine ilişkin bir açıklama yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, SBTÜ’nün gelecek yıldan itibaren lisans düzeyinde de öğrenci almaya başlayacağını belirtti. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, yeni nesil, girişimci ve genç bir üniversite olan SBTÜ’nün bilimsel ve akademik potansiyelini Sivas il merkezinde ve 16 ilçede bulunan resmi ve özel tüm liselerle paylaşmak istediklerini söyledi.
SBTÜ’nün tanıtımına yönelik faaliyetlere de hız verdiklerini belirten Rektör Kul “Görevlendirdiğimiz akademik danışmanlarımız ve idari personelimiz 3 hafta içerisinde 3050 km yol kat ederek 16 ilçemizde eğitimciler ve lise öğrencileriyle buluştular. Bu ziyaretlerde, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırma projeleri yarışmalarına danışmanlık desteği sağlanması, yüz yüze ve çevrim içi platformlarda ders anlatımları, laboratuvar ve deney uygulamaları, seminerler, konferanslar, söyleşiler, meslek tanıtımları, üniversiteler ve tercih rehberliği gibi ortak yürütülebilecek faaliyetleri istişare ettiler. Bu programlarda ilçelerimizdeki lise öğrencilerine, öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine Üniversitemizin tanıtımını da yaptık. Bu aşamadan sonra ilçelerimizin ihtiyaçları ve Üniversitemizin potansiyeli dahilinde okullardan gelecek danışmanlık desteği talepleri değerlendirilerek eylem planları oluşturulacak ve uygulamaya geçirilecek. İlçe programlarımız çok verimli geçti. Bu vesileyle başta Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, 16 ilçemizdeki eğitim yöneticilerimize, öğretmenlerimize, lise öğrencilerimize ve ilçe ziyaretlerini gerçekleştiren akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” Dedi

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