Sivasspor-Giresunspor maçının VAR’ı Hakan Ceylan

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Giresunspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Hakan Ceylan oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Sivasspor, Giresunspor’u konuk edecek. Saat 13.30’da başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Alper Akarsu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a, AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.