Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında D.G. Sivasspor, GZT Giresunspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

10. dakikada Doukara'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Diabate'nin şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

22. dakikada Suleymanov'un ceza sahası yaptığı vuruşta top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

25. dakikada Gradel'in sol çaprazdan şutunda kaleci Okan topu çıkartmayı başardı.

36. dakikada Traore'nin ceza sahasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.

41. dakikada Traore'nin ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Diabate, kaleyi hedef aldı. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.



Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xxx, İsmail Şencan xxx, Esat Sancaktar xxx

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Erdoğan xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Fajr xx, Hakan xx, Gradel xx, Yatabare xx, Pedro xx, Kayode xx

Yedekler: Muammer, Cofie, Sefa, Kerem, Fredrik, Azubuike, Ziya, Özkan, Ahmet, James

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Douglas xx, Behich xx, Traore xx, Flavio xx, Diabate xx, Suleymanov xx, Serginho xx, Doukara xx

Yedekler: Onurcan, Pelupessy, Balde, Mehmet, Emre, Erol, Sergen, Hayrullah, Çekdar, Fatih

Teknik direktör: Hakan Keleş

Sarı kartlar: Yatabare, Rıza Çalımbay (D.G. Sivasspor) Zeki, Doukara (GZT Giresunspor)

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