Demir Grup Sivasspor - GZT Giresunspor: 0 - 0



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), İsmail Şencan (xx), Esat Sancaktar (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx), Erdoğan (x), Goutas (xx), Caner (xx), Uğur (x), Henrique (xx) (Dk.76 Sefa x), Hakan (x) (Dk.76 Ulvestad x), Faycal Fajr (xx) (Dk.86 Ziya), Kayode (x) (Dk.46 Cofie xx), Gradel (xx), Yatabare (xx) (Dk.69 James x)

GZT GİRESUNSPOR: Okan (xx), Zeki (xx), Douglas (xx), Diarra (xx), Behich (xx), Suleymanov (xx) (Dk.80 Pelupessy), Traore (xx), Flavio (xxx) (Dk.90 Erol Can), Serginho (xx) Dk.90 Hayrullah), Diabate (xx), Doukara (xx) (Dk.71 Balde)

KIRMIZI KART: Dk.84 Uğur (Demir Grup Sivasspor) Dk.88 Traore (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Yatabare (Demir Grup Sivasspor) Zeki, Doukara, Flavio (GZT Giresunspor)Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği GZT Giresunspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı-Beyazlılar puanını 13'e yükseltti. GZT Giresunspor ise 10 puana yükseldi.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.

2'nci dakikada sağ kanattan Fajr'ın ortasında, ceza alanında yükselen Goutas'ın kafa vuruşu üstten az farkla dışarı çıktı.

4'üncü dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Girsunspor'da Zeki kullandı. Doğrudan kaleye gönderdiği top üstten auta çıktı.

13'üncü dakikada Uğur'un pasında soldan ceza alanına hareketlenen Henrique, yerden sert vurdu, direğin dibinden top auta çıktı.

31'inci dakikada ceza alanında topla buluşan Doukara'nın vurunda top savunmadan sekip kornere çıktı.

35'inci dakikada sağdan Suleymanov'un pasında ceza alanında topla buluşan Doukara'nın çaprazdan şutu auta gitti.

39'uncu dakikada Traore'nin ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

43'üncü dakikada Traore'nin ra pasında ceza alanına giren Diabate'nin vuruşunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.

45'inci dakikada Serginho'nun pasında Suleymanov ceza alanı dışından vurdu, kaleci Ali Şaşal topu üstten kornere çeldi.

55'inci dakikada Fajr'ın savunma arkasına gönderdiği topa Henrique hareketlendi, aşırtma vuruşunda top üstten dışarı çıktı, pozisyon bitiminde yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

62'nci dakikada sol kanatta Gradel ceza alanına gönderdiği topa arka direkte hem Yatabare, hem de Henrique dokunamadı.

76'ncı dakikada sağdan Fajr köşe vuruşunu kullandı, seken topu arka bölümde kontrol eden Gradel'in şutu üstten auta gitti.

84'üncü dakikada Diabete, Uğur'dan kaptığı top ile kaleci ile karşı karşıya kalacağı anda arkadan çekildi. Hakem Ümit Öztürk, Uğur'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

88'inci dakikada rakibi Gradel'i çeken Traore ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada Balde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak pozisyonda ofsayt tespit edildi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-11-06 15:36:47



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