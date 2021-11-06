Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında D.G. Sivasspor, GZT Giresunspor’u konuk etti. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare'nin kafa vuruşu ile kaleyi hedef aldı, top auta çıktı.
62. dakikada Pedro'nun yaptığı ortada Uğur kaleyi hedef aldı, top auta gitti.
84. dakikada Diabate’ye sert faul yapan Uğur kırmızı kart görüp oyun dışı kaldı.
87. dakikada Gradel’e faul yapan Traore ikinci sarı kartını görüp kırmıza kart görerek oyun dışı kaldı.
90. dakikada Flavio'nun pasında toplu buluşan Balde, topu ağlarla buluşturdu. Ofsayt gerekçesi ile pozisyon gol sayılmadı.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk xxx, İsmail Şencan xxx, Esat Sancaktar xxx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal xx, Erdoğan xx, Goutas xx, Caner xx, Uğur xx, Fajr xx ( Ziya dk. 86 ?), Hakan xx (Fredrik dk. 75 x), Gradel xx, Yatabare xx (James dk. 68 x), Pedro xx (Sefa dk. 75 x), Kayode xx (Cofie dk. 46 xx)
Yedekler: Muammer, Kerem, Azubuike, Özkan, Ahmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
GZT Giresunspor: Okan xx, Zeki xx, Diarra xx, Douglas xx, Behich xx, Traore xx, Flavio xx (Erol dk. 90+3 ?), Diabate xx, Suleymanov xx (Pelupessy dk. 80 x), Serginho xx (Hayrullah dk. 90+3 ?), Doukara xx (Balde dk. 68 x)
Yedekler: Onurcan, Mehmet, Emre, Sergen, Çekdar, Fatih
Teknik direktör: Hakan Keleş
Kırmızı kartlar: Uğur (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Traore (dk. 87) (GZT Giresunspor)
Sarı kartlar: Yatabare, Rıza Çalımbay (D.G. Sivasspor) Zeki, Doukara, Flavio (GZT Giresunspor)
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