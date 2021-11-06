Sivasspor ligdeki 7. beraberliğini aldı

GZT Giresunspor ile Spor Toto Süper Lig’de 12. maçına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki yedinci beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Giresun karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 12. maçına çıktı. Sahadan 00 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar, ligde bu sezon yedinci beraberliğini aldı.

Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Sivasspor, ligin ilk haftasında sahasında Konyaspor’a 10, 2. haftada ise deplasmanda Trabzonspor’a 21 yenilmişti. Kırmızıbeyazlılar 3. haftada sahasında Göztepe ile 22, 4. haftada da deplasmanda Fenerbahçe ile 11 berabere kalmıştı. 5. haftada Gaziantep ile 11 berabere kalan Yiğidolar, 6. haftada ise Yeni Malatyaspor’u 10 yenmişti. Sivas temsilcisi 7. haftada Karagümrük’ü 40 yenerken, 8. haftada Beşiktaş’a 21 mağlup oldu. Yiğidolar 9. haftada sahasında Antalyaspor ile 22, 10. haftada evinde Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. Sivas temsilcisi 11. haftada da Altay ile 11 berabere kalmıştı.

Sivasspor, ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

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