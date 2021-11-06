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Spor Toto Süper Lig’in 12. hafta maçında DG Sivasspor, Giresunspor’u konuk etti. 00 biten maçın 30. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sarı kartın ardından Çalımbay’ı teknik heyet ve futbolcular sakinleştirdi.

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