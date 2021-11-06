En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Giresunspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Yatabare deplasmanda oynayacakları Başakşehir karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor’da Giresunspor maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Ahmet Oğuz ve Mustapha Yatabare karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 20. dakikasında sarı kart gören Yatabare cezalı duruma düştü. Yatabare deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.