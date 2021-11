Mecnun Otyakmaz: “3 maçtır berabere kalıyorsak sorun vardır” Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Avantajlı maçları kaçırmamalıyız” “Yine bu hakemlerle devam edeceğiz”

GZT Giresunspor ile sahasında 00 berabere kalan DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, “İçeride kazanabileceğiniz 3 karşılaşmayı berabere bitiriyorsanız burada bir sorun var demektir. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Giresunspor’u konuk eden ve sahadan 00 beraberlik ayrılan Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, karşılaşmanın ardından gazetecilerin soruları yanıtladı.

Otyakmaz, “Bildiğiniz gibi son 4 maçtır beraberlikle ilerliyoruz. Ama bu son 4 maçın 3'ünün içeride olduğunu düşünürsek bu bizim için çok önemli puan kayıpları demektir. Maalesef bu maçlarda oyuna sonradan katılan oyuncular da oyunda çok fazla etkili olamıyorlar, katkıda bulunamıyorlar. Mutlaka takımımızın performansını artırması lazım. Bireysel performansların artması lazım. Taraftarımızın rahat etmesi gerekiyor. Böyle avantajlı maçları kaçırmamalıyız” diye konuştu.



“Taraftarın olmaması kısır kalmamıza neden oldu”

Taraftarın çoğunluğunun cezalı olduğundan dolayı stadyuma gelemediğini ve bunun maça yansıdığını söyleyen Otyakmaz, “Zaten pandemiden dolayı önemli seyirci kayıplarına uğramıştık. Hakem yönetimine gösterilen tepkiden dolayı önemli bir kısmı ceza aldı. Tabii bu taraftarımızın olmaması da bu skor almakta kısır kalmamıza da neden oluyor. Bundan önceki haftalarda da öğrencilerimiz geliyordu. Kısa bir süre ara verildi ama biz çocuklarımızı stadyumda istiyoruz. Öğrencilerimiz stadyuma hem renk hem de itici bir güç oluyorlardı, neşe getiriyorlardı. Yayınlanan kurallar çerçevesinde Sayın Valimizden tekrar öğrencilerimizin stadyumda yerlerini almalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Burada bir sorun var demektir”

Ligde 3 maçı berabere bitirdiklerini ve bir sorunun olduğunu belirten Otyakmaz, “Artık zamanı gelmişti. Hem aşıyı da teşvik etmek adına stadyumların kapasitesini artırırsak herkeste aşı olursa eski güzel günlere stadyumlarımız dönebilir. Ben stadyumların yüzde 100 kapasite ile oynamasını olumlu karşılıyorum. Biraz biz, biraz taraftar, birazda takımın biraz hareketlenmesi lazım. Sezon erken başladılar, yoruldular, sakatlıklar falan artık bunlar bahane değil. İçeride kazanabileceğiniz 3 karşılaşmayı berabere bitiriyorsanız burada bir sorun var demektir. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.



“Maalesef hakemler hiç değişmiyor”

Bir gazetecinin, “Maçın hakemini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna kulüp başkanı Otyakmaz şu yanıtı verdi:

“Futbolseverler genelde yakından takip ediyorlar. Bu sene hakemler formsuz. MHK da formsuz. Şimdi yeni bir MHK başlıyor. Daha önce Ahmet Ağaoğlu Başkanımız da söylemişti. Her şey değişiyor ama maalesef hakemler hiç değişmiyor. Her ne olursa olsun yine bu hakemlerle devam edeceğiz. Onların performansının artırılmasını diliyorum. Bugün çok skora etki edecek hatalar olmadı. Ufak tefek şeyler oldu. Bunlara zaten razıyız.”

