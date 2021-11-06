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Mecnun Otyakmaz: Böyle maçları kaçırmamalıyız

DHA

Mecnun Otyakmaz: Böyle maçları kaçırmamalıyız


 Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)Spor Toto Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Mutlaka takımımızın performansını artırması lazım. Bireysel performansların artması lazım. Taraftarımızın rahat etmesi gerekiyor. Böyle avantajlı maçları kaçırmamalıyız" dedi. Otyakmaz 9 Kasım itibariyle stadyumların yüzde 100 açılması hakkında ise, "Ben stadyumların yüzde 100 kapasite ile oynamasını olumlu karşılıyorum. Biraz biz, biraz taraftar, birazda takımın biraz hareketlenmesi lazım" şeklinde konuştu.
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında kendi sahasında GZT Giresunspor ile karşılaşan ve maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor'un Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın performansının düşük olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Bildiğiniz gibi son 4 maçtır beraberlikle ilerliyoruz. Ama bu son 4 maçın 3'ünün içeride olduğunu düşünürsek bu bizim için çok önemli puan kayıpları demektir. Maalesef bu maçlarda oyuna sonradan katılan oyuncularda oyuna çok fazla etkili olamıyorlar, katkıda bulunamıyorlar. Mutlaka takımımızın performansını arttırması lazım. Bireysel performansların artması lazım. Taraftarımızın rahat etmesi gerekiyor. Böyle avantajlı maçları kaçırmamalıyız" ifadelerini kullandı."YÜZDE 100 KAPASİTEYİ OLUMLU KARŞILIYORUM"
9 Kasım itibariyle stadyumların yüzde 100 tam kapasite ile açılmasını değerlendiren Otyakmaz, "Zaten pandemiden dolayı önemli seyirci kayıplarına uğramıştık. Hakem yönetimine gösterilen tepkiden dolayı önemli bir kısmı ceza aldı. Tabi bu taraftarlarımızın olmaması da bu skor almakta kısır kalmamıza da neden oluyor. Bundan önceki haftalarda da öğrencilerimiz geliyordu. Kısa bir süre ara verildi ama biz çocuklarımızı stadyumda istiyoruz. Öğrencilerimiz stadyuma hem renk hem de itici bir güç oluyorlardı, neşe getiriyorlardı. Yayınlanan kurallar çerçevesinde Sayın Valimizden tekrar öğrencilerimizin stadyumda yerlerini almalarını istiyoruz. Artık zamanı gelmişti. Hem aşıyı da teşvik etmek adına stadyumların kapasitesini artırırsak herkes de aşı olursa eski güzel günlere stadyumlarımız dönebilir. Ben stadyumların yüzde 100 kapasite ile oynamasını olumlu karşılıyorum. Biraz biz, biraz taraftar, biraz da takımın biraz hareketlenmesi lazım. Sezon erken başladılar, yoruldular, sakatlıklar falan artık bunlar bahane değil. İçerde kazanabileceğiniz 3 karşılaşmayı berabere bitiriyorsanız  burada bir sorun var demektir. Bu sorunun biran önce giderilmesi gerekiyor" diye konuştu. "HAKEMLERİN PERFORMANSI ARTTIRILMALI"
Yeni MHK yönetimi hakkında da açıklamalarda bulunan Otyakmaz, "Futbolseverler genelde yakından takip ediyorlar. Bu sene hakemler formsuz. MHK de formsuz. Şimdi yeni bir MHK başlıyor. Daha önce Ahmet Ağaoğlu başkanımız da söylemişti. Her şey değişiyor ama maalesef hakemler hiç değişmiyor. Her ne olursa olsun yine bu hakemlerle devam edeceğiz. Onların performansının artırılmasını diliyorum. Bugün çok skora etki edecek hatalar olmadı. Ufak tefek şeyler oldu. Bunlara zaten razıyız" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Otyakmaz'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ
2021-11-06 16:33:35

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