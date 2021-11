Rıza Çalımbay: "Ruh gibi bir takım istemiyorum" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyordum" "Bir puan aldığımız için üzülüyoruz"

GZT Giresunspor ile sahasında 00 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Maçta çok kötü oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Ben ruh gibi bir takım istemiyorum. Agresif, sert her şeye saygılı, işine saygılı her şeyi yapacak bir takım istiyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi, aynısını da yapacağız" dedi.

Süper Lig’in 12. haftasında Giresunspor’u konuk eden ve sahadan 00 eşitlikle ayrılarak bu sezonki yedinci beraberliğini alan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Ben daha önce de Sivasspor’da çalıştım. Şimdi de nedeneyse 3 yılı doldurdum. Birçok kritik maçlar oynadık. O maçlar çok çok iyi hazırlandığımız maçlardı. Bu maç belki de o maçlardan daha iyi hazırlandığımız bir maçtı. Hafta içerisinde yaptığımız antrenmanlar olsun, Giresunspor analizi olsun, oyuncuları tek tek analiz ettik. Çok iyi bir şekilde konsantre olarak buraya geldik. Arkadaşlarımızla maçın önemine dair her şeyi konuştuk. Ama maalesef konuştuklarımızın hepsi ya tesiste yada soyunma odasında kaldı. Beklemediğimiz kötü bir futbol oynadık. Sanki sahada 11 kişi değil de 89 kişi gibi oynadık. İlk yarı maalesef bir sürü pozisyonlar verdik. Bir türlü oyundaki dengeyi kuramadık. Ben bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyordum. Çünkü hepsi çok yetenekli oyuncular, yüksek kapasitede oyuncular. Ama maalesef kapasitelerini sahaya yansıtamadılar. İkinci yarı oyuncu ve taktik değişiklikleri yaptık. Sıkıntı yaşadığımız yerleri güçlendirdik. Daha dengeli bir maç oldu. Gelen pozisyonlar oldu ama değerlendiremedik. Beklediğimizin altında bir futbol oynadık. Bir puan aldığımız için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Bu maçı unutmayacağız"

Giresun maçından dersler çıkaracaklarını söyleyen Çalımbay, "Bu maçı unutmayacağız. Yaptığımız hataları unutmayacağız. Biz bunların hepsini bir bir yazıyoruz zaten. Yukarıdan seyreden arkadaşlarımız da yazıyor. Ben ruh gibi bir takım istemiyorum. Agresif, sert her şeye saygılı, işine saygılı her şeyi yapacak bir takım istiyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi, aynısını da yapacağız" diye konuştu.

