Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 40 - Olimpik Pazar Spor Kulübü: 33

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 5. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Olimpik Pazar Spor Kulübü’nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 4033 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 1915 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 7 sayı farkla 4033 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 8’e çıkartarak liderliğe yükseldi. Olimpik Pazar Spor Kulübü ise 6 puanla 4. sıraya geriledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.