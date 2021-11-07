Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Giresunspor ile 00 berabere kalan DG Sivasspor’un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig’de en son 7. haftada Fatih Karagümrük’ü iç sahada 40 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş’a 21 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 22 berabere kaldı. Yiğidolar diğer hafta ise sahasında Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. Sivas temsilcisi daha sonra Altay ile 11 berabere kaldı. Kırmızıbeyazlılar dün de sahasında Giresunspor ile 00 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 13. haftasında ise deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 20 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Stadyumu’nda oynanacak olan maç saat 16.00’da başlayacak.

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