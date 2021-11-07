Eşinden üç gün sonra vefat eden ünlü ozanın eşi son yolculuğuna uğurlandı Sivaslı ünlü halk ozanı Mehmet Ferhat’ın vefatından 3 gün sonra eşi Perihan Ferhat da vefat etti

Sivaslı ünlü halk ozanı Mehmet Ferhat’ın (Garip Ferhat) vefatından 3 gün sonra vefat eden eşi Perihan Ferhat son yolculuğuna uğurlandı.

Halk arasında "Sen Sivas'ı Seyret Yar Bende Seni" olarak bilinen "Çıkalım Kaleye" türküsünün yazarı 65 yaşındaki Sivaslı halk ozanı Mehmet Ferhat (Garip Ozan), 3 gün önce Covid19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etmişti. Ünlü halk ozanını geçtiğimiz gün memleketi Sivas'ta toprağa verilmişti. Ferhat'ın kendisi gibi İstanbul'da bir hastanede Covid19 tedavisi gören eşi Perihan Ferhat (60) da hayatını kaybetti. Eşi ile 3 gün arayla hayatını kaybeden Perihan Ferhat’ın cenazesi memleketi Sivas’a getirildi. Ferhat için Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Ferhat’ın yakınları ve sevenleri katıldı. Ferhat, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Sıra Mezarlığı'na defnedildi.

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