Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Türkay, korona virüse yakalanan kadınların erkeklere oranla daha fazla koku kaybı yaşadığını söyledi

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Türkay, korona virüse yakalanan kadınların erkeklere oranla daha fazla koku kaybı yaşadığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Türkay, korona virüs hastalarında kaybolan tad ve kokunun tekrar alınabileceğine değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Türkay, korona virüsün burun mukozasında ödem meydana getirdiğini ve koku moleküllerinin koku alanına ulaşmasını engellediğini belirterek, “Kokuyu almamızı sağlayan sinirlerin burnun tavanında koku alanı (olfaktör bölge) olarak adlandırılan bölgede sinir lifleri bulunmaktadır. Havanın içerisinde bulunan koku molekülleri bu bölgeye ulaşınca sinir lifleri tarafından alınarak beyindeki koku merkezine iletilir. Korona virüs ise burun mukozasında ödem meydana getirerek koku moleküllerinin koku alanına ulaşmasını engelleyerek ya da doğrudan sinir liflerini tahrip ederek koku alma bozukluklarına sebep olmaktadır” dedi.

“Bazen korona virüse yakalanmanın tek semptomu koku alma bozukluğu olabilir”

Op. Dr. Türkay, bazen korona virüse yakalanmanın tek semptomu koku alma bozukluğu olabileceğini söyleyerek, “Korona virüsün sebep olduğu koku alma bozukluğu diğer viral üst solunum solu enfeksiyonu ajanlarına göre 27 kat daha fazladır. Bazen korona virüse yakalanmanın tek semptomu koku alma bozukluğu olabilir. Yapılan çalışmalarda korona virüse yakalanan hastaların yüzde 70 inde koku alma bozukluğu saptanmıştır. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla oranda koku alma bozukluğu saptanmıştır. Hatta son zamanlarda sürüntüsü negatif olup Covid 19 aşısından sonra da koku alma bozukluğu geçiren vakalarda bildirilmekte . Bu koku alma bozukluğu; kokunun alınamaması (anosmi) şeklinde olabileceği gibi hoş bir kokunun kötü bir koku (parosmi) olarak algılanması şeklinde de olabilir” ifadelerini kullandı.

“Koku alma bozukluğu düzelmeyen hastalar doktora başvursun”

Türkay, koku alma bozukluğu düzelmeyen hastaların doktora başvurmasının gerektiğini ifade ederek, “Korona virüse yakalanan hastalarda genellikle hastalığın 4. gününde koku alma bozukluğu görülmeye başlar. Bu durum genellikle 1 ayda düzelmektedir. Özellikle hastalığı ağır geçirenler de bu süre 6 aya kadar uzayabilmektedir.1 ay içerisinde koku alma bozukluğu düzelmeyen hastaların öncelikli olarak Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanına başvurması önerilir” şeklinde konuştu.

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