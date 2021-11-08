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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta öğrenciler müzelerde ders görecek

İHA

Sivas’ta öğrenciler müzelerde ders görecek

Sivas’ta Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Eğitim Programının ilk uygulaması İsmet Yılmaz Eğitim Müzesinde gerçekleştirildi.
Programa katılan Sivas Valisi Salih Ayhan, “Bütün öğrencilerimiz planlı ve programlı bir şekilde bütün müzelerimizi gezecek ve müzede ders alacak. Yaparak, yaşayarak öğrenecekler" dedi. Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen Okul Dışı Öğrenme Ortamlarında Eğitim Programı başladı. Eğitim programının ilk uygulaması Gültepe Mahallesinde bulunan Okullar Bölgesindeki İsmet Yılmaz Eğitim Müzesinde gerçekleştirildi.
Programın açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan gerçekleştirdi. Sivas'ın adeta bir açık hava müzesi hüviyetinde olduğunu, yeni yapılan müzelerle birlikte müzeler şehri olma yolunda ilerlediğini belirten Aslan, öğrencilerin geçmişle gelecek arasında bağ kurması ve işledikleri bazı dersleri daha iyi anlamlandırabilmesi için bu önemli programın hayata geçirildiğini belirtti.
“Müzeler ecdadımızı anlatır”
Müzelerin önemine vurgu yapan Aslan; "Müzeler ecdadımızı anlatır. Müzeler geçmişimizle geleceğimiz arasında bağ kurmaktır. Çünkü müzeler, ders almaktır. Ders alan gelecek hayata hikaye yazar. Onun için müzeler gelecek hayata hikaye yazmaktır" ifadelerini kullandı.
“Müzelerimizi bir eğitim kurumu olarak kullanmak istiyoruz”
Sivas Valisi Salih Ayhan ise okul dışı öğrenme ortamlarında eğitim programının önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda bütün öğrencilerin bazı dersleri müzelerde işleyeceklerini belirten Ayhan, "Müzelerimizi, tarihi mirasımızı muhafaza etmek ve gelecek kuşaklara aktarmakla birlikte aynı zamanda bir okul, bir eğitim kurumu olarak kullanmak istiyoruz. Bugün bir araya gelmemizin temel amacı bu. Bütün öğrencilerimiz planlı ve programlı bir şekilde bütün müzelerimizi gezecek ve müzede ders alacak. Yaparak, yaşayarak öğrenecekler" dedi.
Konuşmaların ardından Ayhan, Yılmaz ve Aslan, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile birlikte müzeyi gezdi. Edebiyat Öğretmeni Hasan Ali Şeker, gezi sırasında eğitim tarihine ışık tutan birçok belge ve ders araç gereçlerinin bulunduğu müzede yer alan materyaller hakkında bilgi verdi.

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