Sosyal medyada toplanıp 9 bin fidanı toprakla buluşturdular Sivas’ın Zara ilçesinde üç kişi arasında başlayıp üç ayda 144 kişiye ulaşan “Yeşil Zara Gönüllüleri” whatsapp buluşma platformu, 9 bin 500 fidanı düzenledikleri törende toprakla buluşturdu

Sivas’ın Zara ilçesinde üç kişi arasında başlayıp üç ayda 144 kişiye ulaşan “Yeşil Zara Gönüllüleri” whatsapp buluşma platformu, ilk fidanlarını düzenledikleri törende toprakla buluşturdu.

18 Ekim gününde “Zara Cumhuriyet Ormanı” oluşturmak üzere Doktor Ruşen Sümbüloğlu, Hüseyin Akkoyun ve Can Aras isimlerinin açtığı whatsapp buluşma platformu, üç aylık sürede 144 kişiye ulaştı. Yurt içi ve yurt dışındaki Zaralılardan oluşan platformdan iletişim kurarak toplantılar yapan grup üyeleri 3 bin adet karaçam, 2 bin 500 adet sarıçam, bin 300 adet akasya, bin 400 adet badem, bin adet ahlat, 200 adet alıçtan oluşan toplam 9 bin 500 fidan tedarik ettiler. Zara Orman İşletme Müdürlüğü orman sahasında tahsis edilen alanda Zara Lisesi 1979 Mezunları Ormanı, Zara Lisesi 1981 mezunları, Fethi Aras Hatıra Ormanı ve Yeşil Zara Gönüllüleri Ormanı oluşturan platform üyeleri, düzenledikleri organizasyonla bir araya gelerek 4 ormanın fidan dikimini tamamladılar.

Törende konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, “Önemli olan fidanları toprakla buluşturmak değil, toprakla buluşan fidanı büyütmek ve yeşertmektir. Bu mücadelenin en büyük emeği sayın hocamızındır. Dikmiş olduğu Tödürge bölgesindeki ağaçların başarı oranı yüzde 92. İnşallah şuan gördüğümüz bölgede Zara’nın iki kilometre ağı üzerinde yapılacak olan, yapılmış olan çalışmada yeşerecektir ve ilçemize bir değer katacaktır” dedi.

Orman İşletme İl Müdürü Sefa Duman ise, “Sevgili doğaseverler, bu ağaçlandırma dikim etkinliğinin hepimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, şahsım ve kurumum adına tekrardan teşekkür ederim” diye konuştu.

“Hedefimiz 50100 bin ağaçtan oluşan Zara Cumhuriyet Ormanı’nı kurmak”

Yeşil Zara Gönüllüleri adına söz alan Dr. Ruşen Sümbüloğlu, hedeflerinin 100 bin ağaçtan oluşan Zara Cumhuriyet Ormanı kurmak olduğunu söyleyerek, “Mezarlığında yatan kahramanlarımız, kurtarıp bize emanet ettikleri bu vatan toprağına dikilen ağaçların gölgesinde ebedi uykularına huzur içerisinde devam etsinler istiyoruz. İşte bu yüzden Zara Cumhuriyet Ormanı’nın ilk ormanlığı olan 3 bin fidanını Zara Lisesi 79 mezunları ve bin 200 fidanını 1981 mezunları hatıra ormanlarını Zara’nın okullar bölgesindeki ulusal ve manevi değerlerimizin öne çıktığı Şehitlik Anıtının arkasındaki orman alanında kurduk. Bugün ki açılış törenimiz sadece bu iki ormanı değil aynı zamanda İş İnsanı Fethi Aras’ın diktirdiği bin fidanın ve Yeşil Zara Gönüllülerinin diktirdiği 4 bin 200 fidanın da açılış törenidir. Temmuz ayından beri süren faaliyetlerimiz son 15 günde bine ulaşıp, 9 bin 500 fidanı içeren dört büyük ormana dönüştü. Hedefimiz 50100 bin ağaçtan oluşan Zara Cumhuriyet Ormanı’nı kurmak. Gönüllü destekleri ile yapılacak maddi ve manevi katkılarla Zara halkının teveccühü ile bu işi başaracağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zara İlçe Müftülüğü İmamHatibi Muhittin Şenyurt tarafından dua edildi. Orman İşletme İl Müdürü Sefa Duman’ın fidan dikim kurallarını ifade etmesi ile fidan dikimi gerçekleştirildi.

Törene, ilçe protokolü, Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Eski Belediye Başkanı Hüsamettin Gürsoy, platform üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

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