Sivasspor beraberlikte lider!

DG Sivasspor, ligin en fazla berabere kalan takımı konumunda yer alıyor. Ligde 12 maçta 7 kez sahadan eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlı ekip bu alanda zirvede.

Süper Lig’de çıktığı 12 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Sivasspor, 7 kez de rakipleriyle berabere kalarak adeta beraberliğe abone oldu. Yiğidolar bu sezon Göztepe ve Antalyaspor ile 22, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Altay ile 11, Giresunspor’la da golsüz berabere kaldı.



13 puanla 15. sırada

Yiğidolar, 12 haftası geride kalan ligde 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 7 beraberlikle 13 puan toplayıp, 15. sırada yer aldı. 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, kalesinde de 13 gol gördü.



Konya, Sivas’ı takip ediyor

Ligin en çok beraberlik alan takımı Sivasspor’u, 5 eşitlikle Konyaspor takip etti. Konya temsilcisi çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak, 23 puanla 3. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.