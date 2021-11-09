Küçük umutlar küçük yüreklerle buluştu

Eğitimci yazar Muharrem Demir'in kaleme aldığı "İçimizdeki, Çevremizdeki ve Evrendeki Küçük Umutlarımız" kitabı öğrencilerle buluştu.

Sivas Ülkü İmam Ortaokulunda öğrencilere "İçimizdeki Umudu" anlatıp "İçimizdeki, Çevremizdeki ve Evrendeki Küçük Umutlarımız" kitabını imzalayan Muharrem Demir öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Burada, "Küçük Umutlarımız" isimli kitabı hakkında bilgi veren Muharrem Demir, "Eğitim ve öğretimin umudu öğretmenler ve öğrencilerdir. Öğretmen ve öğrenci umut demektir. İçimizdeki, çevremizdeki ve evrendeki her şeye etki eden küçük umutlarımızın, eğitim ve öğretimdeki etkisi çok ileri boyutlardadır. Ben artık 'Umut Zekası, diye farklı bir zekanın da olduğuna ve bunun diğer bütün zekaları kuşattığına inanıyorum. Hatta insanın merkezi zekası umuttur diyebilirim. Umut, tüm zekaların anasıdır. Onları besler, büyütür ve yürütür. Umutsuz yaşam olamayacağına göre umutsuz eğitim ve öğretim nasıl olabilir ki? Umut, genel olarak herkeste vardır fakat kiminde az, kiminde çoktur. Bizi birbirimizden farklı kılan temel faktör belki de umut düzeylerimizin farklı olmasıdır. Umut, heyecan ve coşku hayata yeni tatlar ve yeni renkler katan güzel ve güçlü duygulardır. Herhangi bir konuyu öğretirken veya öğrenirken bu duygulara mutlaka ihtiyacımız vardır. Öğretirken ve öğrenirken, öğretmende veya öğrencide herhangi bir isteksizlik varsa bunun temel sebebi anlam, umut, heyecan ve coşkudan yoksun olmalarıdır. Her şeye rağmen en büyük umudumuz, beynimizin düşünce ve çalışma sistemi doğrultusunda; zamanında, amaçlı, planlı, programlı, disiplinli ve verimli olarak çalışmaktır " dedi.

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