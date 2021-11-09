Küçük umutlar küçük yüreklerle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük umutlar küçük yüreklerle buluştu

İHA

Küçük umutlar küçük yüreklerle buluştu

Eğitimci yazar Muharrem Demir'in kaleme aldığı "İçimizdeki, Çevremizdeki ve Evrendeki Küçük Umutlarımız" kitabı öğrencilerle buluştu.
Sivas Ülkü İmam Ortaokulunda öğrencilere "İçimizdeki Umudu" anlatıp "İçimizdeki, Çevremizdeki ve Evrendeki Küçük Umutlarımız" kitabını imzalayan Muharrem Demir öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Burada, "Küçük Umutlarımız" isimli kitabı hakkında bilgi veren Muharrem Demir, "Eğitim ve öğretimin umudu öğretmenler ve öğrencilerdir. Öğretmen ve öğrenci umut demektir. İçimizdeki, çevremizdeki ve evrendeki her şeye etki eden küçük umutlarımızın, eğitim ve öğretimdeki etkisi çok ileri boyutlardadır. Ben artık 'Umut Zekası, diye farklı bir zekanın da olduğuna ve bunun diğer bütün zekaları kuşattığına inanıyorum. Hatta insanın merkezi zekası umuttur diyebilirim. Umut, tüm zekaların anasıdır. Onları besler, büyütür ve yürütür. Umutsuz yaşam olamayacağına göre umutsuz eğitim ve öğretim nasıl olabilir ki? Umut, genel olarak herkeste vardır fakat kiminde az, kiminde çoktur. Bizi birbirimizden farklı kılan temel faktör belki de umut düzeylerimizin farklı olmasıdır. Umut, heyecan ve coşku hayata yeni tatlar ve yeni renkler katan güzel ve güçlü duygulardır. Herhangi bir konuyu öğretirken veya öğrenirken bu duygulara mutlaka ihtiyacımız vardır. Öğretirken ve öğrenirken, öğretmende veya öğrencide herhangi bir isteksizlik varsa bunun temel sebebi anlam, umut, heyecan ve coşkudan yoksun olmalarıdır. Her şeye rağmen en büyük umudumuz, beynimizin düşünce ve çalışma sistemi doğrultusunda; zamanında, amaçlı, planlı, programlı, disiplinli ve verimli olarak çalışmaktır " dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor beraberlikte lider!
YEREL HABERLER Sivasspor beraberlikte lider!
Sivas Belediyespor, Trabzon Hekimoğlu maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Trabzon Hekimoğlu maçı ...
Dijital bağımlı çocuklarda 'dağınık beyin sendromu' görülüyor
YEREL HABERLER Dijital bağımlı çocuklarda 'dağınık beyin sendromu' ...
Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 13 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ...
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında “Erken Çocukluk Zirvesi” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okullarında düzenlenen “Erken Çocukluk Zirvesi” programı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında “Erken ...
Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişi hayata tutundu
YEREL HABERLER Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu Sivas ...
2.Abdülhamid Han'a vefa, cezaeviydi müzeye çevrildi, 18 bin kişi ziyaret etti Sivas’ta 2. Abdülhamit Han tarafından Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilip, 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldıktan sona geçtiğimiz yıl restore edilerek müzeye çevrilen Sanayi Mektebi açıldığı günden bu yana 18 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER 2.Abdülhamid Han'a vefa, cezaeviydi müzeye çevrildi, ...
Sosyal medyada toplanıp 9 bin fidanı toprakla buluşturdular Sivas’ın Zara ilçesinde üç kişi arasında başlayıp üç ayda 144 kişiye ulaşan “Yeşil Zara Gönüllüleri” whatsapp buluşma platformu, 9 bin 500 fidanı düzenledikleri törende toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Sosyal medyada toplanıp 9 bin fidanı toprakla ...
Sivas’ta öğrenciler müzelerde ders görecek
YEREL HABERLER Sivas’ta öğrenciler müzelerde ders görecek
Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Türkay, korona virüse yakalanan kadınların erkeklere oranla daha fazla koku kaybı yaşadığını söyledi
YEREL HABERLER Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla ...
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu Sivas’ta Büyük Birlik Partisi 11. Olağan İl Kongresi öncesinde ilk il başkanı adayını açıkladı
YEREL HABERLER Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli ...
Eşinden üç gün sonra vefat eden ünlü ozanın eşi son yolculuğuna uğurlandı Sivaslı ünlü halk ozanı Mehmet Ferhat’ın vefatından 3 gün sonra eşi Perihan Ferhat da vefat etti
YEREL HABERLER Eşinden üç gün sonra vefat eden ünlü ozanın eşi son ...
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü
YEREL HABERLER Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten ...
Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.