Gençlik Merkezi kursiyerleri yaralara merhem oluyor

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde oluşturulan gençlik merkezi, özellikle ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik birçok etkinliklere imza atıyor. Gençlik merkezinde öğrencilere dini ve değerler eğitimi verilirken kurslara katılanlara el sanatı faaliyetleri ve sohbet programları düzenleniyor. Bu etkinliklerde yapılan ürünler ve eşyalar hayır panayırlarında satılarak afet bölgelerindeki Kur’an kursları ve Filistin'e nakdi yardım olarak gönderiliyor.

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörü Vaiz Şule Karayaka, “Diyanet Gençlik Merkezinde Buluşuyoruz” Projesi kapsamında başlatılan gençlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vaiz Karayaka, yapılan çalışmalara ilişkin, “Gençlik merkezimizde ‘Genç Atölye’ adı adıyla çalışma başlattık. Bu projeye başlarken evlerde kullanılmayan el işi malzemelerini toplayarak yola çıktık. Bu anlamda atölyemiz aynı zamanda bir geri dönüşüm projesidir. Gönüllü gençlerden oluşan atölyemizde duvar süsleri, ponpon ayıcık ve anahtarlıklar, bileklikler, bez çanta boyama ve makrome örgü çantalar, keçe cüzdan, mumluk, kumbara ve tokalar, takı tasarım, telefon askılıkları gibi birçok ürünler gönüllü gençler tarafından keyifle ve ustalıkla işleniyor” dedi.

Kadın Gençlik Koordinatörlüğü üyesi Vaiz Fatma Karaduman ise “Genç Atölye, gençlik ve üretmek temeli üzerine kurulmuş bir atölyedir. Burada usta da çırak da gençlerden oluşuyor. Her hafta birkaç genç üretecekleri ürün üzerinde çalışıyor, bizler de eksik malzemeleri tedarik ediyoruz. Tecrübeli bir grup genç, diğer gençlere üretim konusunda kaptanlık yapıyor. Herhangi bir eğitmen yardımı almıyoruz. Gençler planlıyor, tasarlıyor ve üretiyor. Daha sonra bunları satıp ücretlerini ihtiyaç sahibi Kur’an kursları başta olmak üzere Filistin’e ve afet bölgelerine ulaştırıyoruz” dedi.

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