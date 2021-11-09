Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

İHA

Sivas Belediyespor, Hekimoğlu Trabzon maçına hazır

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 12. hafta maçında yarın sahasında Hekimoğlu Trabzon ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları yönetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. İdman koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan yeşilbeyazlılar antrenmanın son bölümünde ise Hekimoğlu Trabzon maçının taktiğini çalıştı. Sivas Belediyespor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Sivas Belediyespor ile Hekimoğlu Trabzon arasında Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka saat 13.00’te başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik Merkezi kursiyerleri yaralara merhem oluyor
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi kursiyerleri yaralara merhem oluyor
İlk adımı Bakan Soylu attı, ardı çığ gibi geldi
YEREL HABERLER İlk adımı Bakan Soylu attı, ardı çığ gibi geldi
Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak, ikinci etabında sona yaklaşıldı Sivas Belediyesi tarafından ilk etabı tamamlanan ikinci etabında ise sona yaklaşılan GES projesi elektrik ihtiyacını kendi karşılayacağı gibi milyonlarca liralık tasarruf sağlanacak
YEREL HABERLER Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak, ikinci etabında ...
Yıldızeli Hayvan Pazarı açılışa gün sayıyor Yıldızeli ilçesi ile bölge illere ve ilçelere de hizmet verecek Yıldızeli Hayvan Pazarı'nın açılışına sayılı günler kaldı
YEREL HABERLER Yıldızeli Hayvan Pazarı açılışa gün sayıyor Yıldızeli ...
Küçük umutlar küçük yüreklerle buluştu
YEREL HABERLER Küçük umutlar küçük yüreklerle buluştu
Sivasspor beraberlikte lider!
YEREL HABERLER Sivasspor beraberlikte lider!
Sivas Belediyespor, Trabzon Hekimoğlu maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Trabzon Hekimoğlu maçı ...
Dijital bağımlı çocuklarda 'dağınık beyin sendromu' görülüyor
YEREL HABERLER Dijital bağımlı çocuklarda 'dağınık beyin sendromu' ...
Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 13 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta narkotik operasyonları Sivas’ta polis ...
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında “Erken Çocukluk Zirvesi” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı okullarında düzenlenen “Erken Çocukluk Zirvesi” programı yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında “Erken ...
Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan organ nakilleri sayesinde 8 kişi hayata tutundu
YEREL HABERLER Organ nakli sayesinde 8 kişi hayata tutundu Sivas ...
2.Abdülhamid Han'a vefa, cezaeviydi müzeye çevrildi, 18 bin kişi ziyaret etti Sivas’ta 2. Abdülhamit Han tarafından Sanayi Mektebi olarak inşa ettirilip, 58 yıl boyunca cezaevi olarak kullanıldıktan sona geçtiğimiz yıl restore edilerek müzeye çevrilen Sanayi Mektebi açıldığı günden bu yana 18 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER 2.Abdülhamid Han'a vefa, cezaeviydi müzeye çevrildi, ...
Sosyal medyada toplanıp 9 bin fidanı toprakla buluşturdular Sivas’ın Zara ilçesinde üç kişi arasında başlayıp üç ayda 144 kişiye ulaşan “Yeşil Zara Gönüllüleri” whatsapp buluşma platformu, 9 bin 500 fidanı düzenledikleri törende toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Sosyal medyada toplanıp 9 bin fidanı toprakla ...
Sivas’ta öğrenciler müzelerde ders görecek
YEREL HABERLER Sivas’ta öğrenciler müzelerde ders görecek
Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülüyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Türkay, korona virüse yakalanan kadınların erkeklere oranla daha fazla koku kaybı yaşadığını söyledi
YEREL HABERLER Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla ...
Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli oldu Sivas’ta Büyük Birlik Partisi 11. Olağan İl Kongresi öncesinde ilk il başkanı adayını açıkladı
YEREL HABERLER Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkan adayı belli ...
Eşinden üç gün sonra vefat eden ünlü ozanın eşi son yolculuğuna uğurlandı Sivaslı ünlü halk ozanı Mehmet Ferhat’ın vefatından 3 gün sonra eşi Perihan Ferhat da vefat etti
YEREL HABERLER Eşinden üç gün sonra vefat eden ünlü ozanın eşi son ...
Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler Sivas’ta yaşayan Murat Yılmaz, kendi yaptığı otomobili oto sanayiye götürebilmek için iş yerinin duvarını kırıp kapısını söktü
YEREL HABERLER Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten ...
Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor
YEREL HABERLER Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.