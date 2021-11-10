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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’ta kar etkili oldu

İHA

Sivas’ta kar etkili oldu

– Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Sivas’ın yüksek kesimlerinde bulunan Geminbeli Geçidi, Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası ve Yıldızdağında yağışı etkili oldu. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Kar yağının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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