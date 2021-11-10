Sivas’ta kar etkili oldu

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– Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sivas’ın yüksek kesimlerinde bulunan Geminbeli Geçidi, Koyulhisar ilçesinde bulunan Eğriçimen Yaylası ve Yıldızdağında yağışı etkili oldu. Yağan karla tepeler beyaza büründü. Kar yağının gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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