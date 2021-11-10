Yıldız Dağı beyaza büründü

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Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının düşmesi ile kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kar yağışıyla bembeyaz oldu. Yıldız Dağı'nda da kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-11-10 11:26:39



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