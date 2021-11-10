Ozonlama tesisinde son aşamaya gelindi Sivas Belediyesi şehirdeki içme suyu kalitesini artırmak amacıyla inşa ettiği Ozonlama Tesisinde son aşamaya geldi

Sivas Belediyesi şehirdeki içme suyu kalitesini artırmak amacıyla inşa ettiği Ozonlama Tesisinde son aşamaya geldi.

İçme ve kullanma suyunda en etkili ve en sağlıklı yöntem olan ozonlama sistemi için Sivas Belediyesi tarafından önemli bir yatırım yapıldı. İçme Suyu Arıtma Tesislerinde çalışmaları devam eden Ozonlama Tesisi; su içerisinde kimyasal kalıntı bırakmaması, düşük maliyet ve düşük işletme giderleriyle öne çıkarken yüksek oksidiyon gücü ile bakterilerin yok edilmesinde de en etkili yöntem olarak kullanılıyor. Tesiste devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Salih Ayhan ve DSİ 19. Bölge Müdürü Muharrem Çağlancı, sistem hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Hilmi Bilgin, projenin bitme aşamasına geldiğini belirterek, “Daha önce inşa edilen ve faaliyette olan arıtma tesisimiz, teknolojik gelişmelere uygun olarak Sivas’ın kullandığı içme suyunu arıtıyordu. Geçen yıl suyumuzun daha kaliteli hale getirilmesi, ağır metaller ve organik atıklardan temizlenmesi noktasında DSİ Genel Müdürlüğümüz ile görüşmemiz neticesinde bir ozonlama tesisinin ihalesi yapıldı. Yaklaşık 8 milyon ihale bedeli ile başlanan proje, tamamlandığında 10 milyonu geçecek bir maliyetle bitme aşamasına geldi. Ozonlama tesisi bittiği zaman Sivas’ın kullandığı içme suyu daha kaliteli hale gelecek” dedi.



“Pusat Özen Barajı’na su takviyesi yapılacak”



Başkan Bilgin, Sivas’ın su sorunu yaşamaması adına PusatÖzen Barajı’ndan su takviyesi yapılacağını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu proje yatırım programına alındı. İnşallah 2022’de de inşa aşamasına geleceğiz. Özellikle son yıllardaki kuraklık nedeniyle su kaynaklarında bir sıkıntı var. Sivas’ta da bugün barajdan çok az miktarda su alabiliyoruz, saniyede 350 litre/saniye Tamamen Tavra Deresi su kaynaklarını kullanıyoruz. Bu noktada ben hemşerilerimizin suyu daha dikkatli ve daha tasarruflu kullanmalarını, su konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi.



“Su insan hayatının olmazsa olmazıdır”



Vali Salih Ayhan, ise su tasarrufuna dikkat çekerek, “Su hayattır insan hayatının olmazsa olmazıdır. Sivas’ta geçmişten bugüne kadar düzenli su sağlanıyor vatandaşa. Bu konuda iyi bir kültür var. Tabi her bölgenin su kaynağının kalitesi aynı değil. Dolayısıyla da buna yönelikte zamanın teknolojisini kullanarak bazı ıslah etme ve rehabilite etme çalışma yapılmaktadır. İdarecilikte öngörüp ön olmak diye bir kavram var. Şehir için uzun vadede çalışma yapmak lazım. Tabi şu an sular güzel bir şekilde aktığı için hiçbir sorun yok gibi ama bir gün kesildiği zaman insanın hayatını olumsuz etkilediği için büyük bir ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Belediyemiz, DSİ Genel Müdürlüğü, Hükümetimiz, Devletimiz öngörüp inşallah uzun vadede Sivas'ımızın içme suyunu Beydilli Barajı’ndan olsun PusatÖzen Barajı’ndan temin ederek uzun vadede olumsuz bir gündem olmaması için gayret gösteriyorlar. Belediyemize, DSİ Bölge Müdürlüğümüze ve emek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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