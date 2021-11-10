Minik öğrenciler büyük önderi andı Sivas AKD KİDS Anaokulu öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde andı

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Sivas AKD KİDS Anaokulu öğrenciler Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölüm yıldönümünde andı. Öğrenciler Atatürk’ün hayatının anlatıldığı videoyu izledi. Daha sonra öğretmen ve öğrenciler saygı duruşunda bulundu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas AKD KİDS Anaokulu müdürü Ecem Burçak Yazgan, Atatürk’ü ölümünün yıldönümünde andıklarını belirtti.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yeni nesiller yetiştireceğimize söz veriyoruz”

Anama günü için konuşma yapan Anaokulu müdürü Ecem Burçak Yazgan “Sivas AKD KIDS ailesi olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde yeni nesiller yetiştireceğimize söz veriyoruz. Bu yıl ölümünün 83’üncü yıl dönümünü andığımız Atamızın ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun” dedi.

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