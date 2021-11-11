Öğrenciler, Aşık atışması ve Leb Değmez ile keyifli anlar yaşadı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında öğlenciler, düzenlenen “Aşık atışması ve Leb Değmez” etkinliği ile hem keyifli anlar yaşadı hem de bölgede önemli bir yere sahip olan bu kültürün inceliklerini gözleme fırsatı buldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları bu hafta Sivas Fasıl Heyeti Aşıklar ve Halk Oyunları Derneği’nin değerli aşıkları Aşık Hayaloğlu’nu, Aşık Erkani’yi ve halk ozanı Ruhsati’yi ağırlayarak lise öğrencilerine Aşık Edebiyatı geleneğinde önemli bir yer tutan “Aşık Atışması ve Leb Değmez” geleneğinin tanıtıldığı bir programa imza attı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Seda Doğan tarafından hazırlanan programda Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı. Selamlama, methiye, taşlama, leb değmez gibi aşıkların sazlarıyla ve sözleriyle çokça folklorik unsurun bir araya geldiği program oldukça keyifli anlara sahne oldu. Türlü deyişlerle öğrencilere tarihi, kültürel ve geleneksel pek çok unsurun anlatıldığı ve adeta bir halk edebiyatı şöleninin yaşandığı program kurucu Feridun Bozyiğit ve okul müdürlerinin konuklara çiçek takdimiyle sona erdi.

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