Gebelikte protein tüketimi bebeğin gelişimini etkiliyor

Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Sultan Şalk, gebelerin günlük 150200 gram kırmızı et tüketmesi gerektiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve doğum Uzmanı Sultan Şalk, gebelik döneminde kırmızı et, yumurta gibi kaliteli proteinler tüketilmesinin önemine değindi. Gebelerde beslenmenin oldukça önemli olduğunu belirten Şalk, “Özellikle kırmızı et, yumurta gibi kaliteli proteinler alınması anne ve bebeğin sağlığı açısından çok önemli. Günlük 150200 gram civarında kırmız et tüketilmeli. Genel olarak gebelerin günlük kalan ihtiyacı gebelik öncesine göre 150200 kalori fazla tüketmeleri gerekiyor. Gebelikte öncesine göre çok fazla ekstra kalori ihtiyacı olmaz ama kaliteli protein, vitamin ve mineral ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Doğru beslenme ile insülin artışı da engellenmiş olur. Dolayısıyla gebelik şekerinin önüne geçilmiş olur. Kırmızı et tüketimi annenin artan demir ihtiyacını karşılamada önemli bir yeri vardır“ dedi.



Fetüsün büyümesi için son 3 ay çok önemli

Fetüsün gelişiminde son üç ayın önemli olduğuna dikkat çeken Şalk, “Fetüsün büyümesi için özellikle son 3 ayda annenin beslenmesi çok önemli. Gebelikte çay, kahve, sigara, kola, alkol, gazlı içecekler gibi zararlı gıdaları önermiyoruz. Diğer saydığımız faydalı besinlerde de günlük belli bir miktarda da toplam 25003000 kalori tüketmeleri gerekiyor. Zararlı besinleri tüketirlerse ilk 3 ayda katkılı gıdalara bağlı annede düşük, abörtüs, bebekte anomaller olabilir. Doğumun son aylarında da zararlı besinler tüketildiğinde de annenin şekeri ve tansiyonu da etkilenebilir. Dolayısıyla bebeğin büyümesi de etkilenebilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.