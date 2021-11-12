'Ormanda kayboldum´ ihbarı yapan Esra için arama çalışması başlatıldı



Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ormanda kaybolduğunu ihbar eden Esra Yıldız'ın (15) bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Yıldızeli ilçesine bağlı İğnebey köyündeki evinden bir arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek ayrılan Esra Yıldız, geri dönmeyince ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler arama hazırlığı yaparken Esra Yıldız, saat 21.45 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kent merkezindeki Kardeşler Tepesi'nde bulunan ormanda yolunu kaybettiğini ve çok üşüdüğünü belirterek ihbarda bulundu.

Bir süre sonra Esra Yıldız'ın telefonuna ulaşılamaması üzerine bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Akrep-120 Komando Timi de harekete geçti. Gece görüşlü dron yardımıyla yapılan aramalarda Yıldız'ın izine rastlanılamadı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü bölgede Esra Yıldız'ı arama çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIYasin KIRAS

2021-11-12 01:07:25



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