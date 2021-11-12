Buzlanma zincirleme kazaya neden oldu Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü, oluşan buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, beş araç bir birine girdi

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye düştü, oluşan buzlanma zincirleme kazaya neden oldu, beş araç bir birine girdi.

Sivas’ta hava sıcaklığı sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesi ile yollarda buzlanma oluştu. Buzlanmanın etkisi ile şehir merkezi toptancılar caddesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girdi. Sürücüler ve yolcular kazayı yara almadan atlatırken araçlarda maddi hasar oluştu. Araç sürücüleri kazanın yoldaki aşarı buzlanmadan kaynaklandığını belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.