Jandarma’dan servis sürücülerine bilgilendirme

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Gürün İlçe Jandarma Komutanlığında misafir edilen servis sürücüleri, uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirildi.

Sivas’ın Gürün ilçesinde öğrenci taşımacılığı yapan servis sürücüleri İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen programla hem denetlendi hem de uymaları gereken kurallar kendilerine hatırlatıldı. Sürücüler, etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdiler. Öte yandan yapılan açıklamada öğrencilerin can güvenliklerinin korunması adına öğrenci servislerine yönelik uyulama ve denetimlerin aralıksız sürdürüleceği hatırlatıldı.

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