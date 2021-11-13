Sivas’ta Şemsi Sivasi İmam Hatip Ortaokulu’nda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “10 Bin Okul Projesi” kapsamında ana sınıfı oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Bekir Dal ile birlikte hayırsever bir iş insanının destekleriyle oluşturulan ana sınıfında incelemede bulundu.

İç tefrişatı tamamlanan ana sınıfına verdiği destekten ötürü iş insanına teşekkür eden Aslan; ana sınıfının açılışının Vali Salih Ayhan'ın teşrifleri ile yapılmasının planlandığını söyledi.

Daha sonra 7 ve 8'inci sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Aslan, öğrencilere daha önceki okul ziyaretlerinde olduğu gibi tablet, telefon ve televizyon uyarısında bulundu. Öğrencilerden zamanı ve yaşadıkları anı iyi değerlendirmelerini isteyen Aslan, "Özellikle sınav sürecinde olduğunuz için, sadece derslerinize odaklanmanızı ve dikkatinizi dağıtabilecek tablet, telefon ve televizyondan mümkün olduğunca uzak durmanızı istiyoruz. Hem kendi geleceğiniz hem de ülkemizin geleceği için kendinizi en iyi şekilde yetiştirin" ifadelerini kullandı.

Bir süre öğrencilerle sohbet eden Aslan, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

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