Okçuluk gösterileri yoğun ilgi gördü

Sivas’ta organize edilen, Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sivas Hamidiye Kültür Bahçesi’nde atlı müsabaka alanında Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenlendi. Sivas Selçuklu Okçuluk Kulübü ile Göktürk Okçuluk Kulübü tarafından düzenlenen gösteri yoğun ilgi gördü. Gösteri büyük beğeni toplarken, sporcular uzun süre alkışlandı.



Kurt ve şahine yoğun ilgi

Gösteriye dikkat çekmek amacıyla getirilen kurt ve şahin de büyük ilgi gördü. Kurt ve şahinin kısa süreli gösterilerini izleyen vatandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar da kurt ve şahin ile fotoğraf çektirdi.

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