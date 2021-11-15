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Turşunun kursunu kurdular Sivas’ta Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olan pezik turşusu, gelecek nesillere aktarılması için turşu kursu kuruldu

İHA

Turşunun kursunu kurdular Sivas’ta Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olan pezik turşusu, gelecek nesillere aktarılması için turşu kursu kuruldu

Sivas’ta Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesine sahip olan pezik turşusu, gelecek nesillere aktarılması için turşu kursu kuruldu.
Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan pezik turşusu halk arasında 'Dal Turşusu' olarak da biliniyor. Sivas'ın verimli topraklarında yetişen pancarın toprak üstünde kalan kısmına pezik adı veriliyor. Pancar içinde bulundurduğu; B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat ve çeşitli protein ve enzimlerin vücudu birçok hastalıktan koruyor. Sindirim sistemini rahatlatan ve bağışıklık sistemini güçlendiren pezik turşusu bu özelliği ile de Covid19 salgınında Sivaslıların kış mevsiminde vazgeçilmez lezzeti olarak sofralarda ki yerini alıyor.

Kursta bugüne kadar 1 tonun üzerinde turşu yapıldı

Sivas'ın bu eşsiz lezzetini gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar açan Sivas İl Halk Eğitimi Müdürlüğü, pezik turşusunun yanı sıra; biber, karışık, kornişon, ezme, lahana, brokoli, kapya, patlıcan, acur, mor pancar, mor şalgam turşuları ile gelenekleri genç kuşaklara aktarmaya çalışıyor. 1 ay boyunca devam edecek kursta bugüne kadar 1 tonun üzerinde turşu yapıldı. Yapılan bu turşular kurumun sosyal medya hesaplarından satışı sunuluyor ve başta gurbetçiler olmak üzere Türkiye'nin her yerinde büyük talep görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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