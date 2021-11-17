29 kişi trafik kazalarına kurban gitti Sivas’ta bu yılın ilk 10 ayında 2 bin 872 kaza meydana gelirken toplam 29 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, Ekim ayında Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Sivas’ta Ekim ayı içerisinde 175 maddi hasarlı, 166 da ölümlüyaralanmalı kaza meydana geldi. Ölümlüyaralanmalı kazalar sonucu 4 kişi öldü, 261 kişi de yaralandı.
Sivas’ta 2021 OcakEkim dönemi içerisinde ise bin 368 ölümlüyaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 29 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 551 kişi de yaralandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.