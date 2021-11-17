Jandarma ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor Sivas’ta Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 22 kaçakçılık olayı aydınlatılırken 8’i yabancı uyruklu 26 şahıs yakalandı

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Sivas’ta Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 22 kaçakçılık olayı aydınlatılırken 8’i yabancı uyruklu 26 şahıs yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Uyuşturucu Maddelerin Arzıyla Mücadele kapsamında, 0317 Kasım tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 kaçakçılık olayı ortaya çıkartılarak olaylarda 46 gr esrar, 3 gr metamfetamin, 6 gr. bonzai, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 25 adet muhtelif tarihi eser, 1 adet tabanca, 1 adet detektör ve 790 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olaylara karışan 8’i yabancı uyruklu 26 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapılırken 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

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