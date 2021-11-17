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Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım son yolculuğuna törenle uğurlandı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası 73 yaşında vefat etti. Yıldırım için bugün köyünde resmi tören düzenlendi. Yıldırım törenin ardından kılınan cenaze namazı sorası toprağa verildi.

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