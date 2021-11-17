Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım son yolculuğuna törenle uğurlandı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası 73 yaşında vefat etti. Yıldırım için bugün köyünde resmi tören düzenlendi. Yıldırım törenin ardından kılınan cenaze namazı sorası toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.