Rektör Yıldız’dan öğrencilere sıcak çorba ikramı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız; vize sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde vize sınavlarına hazırlana öğrencilere çorba ikramı başlatıldı.

Kütüphanedeki öğrencileri ziyaret eden Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Öğrencilerin yorgunluğunu alabilmek ve onları motive etmek için her yıl düzenli olarak çorba ikramı uygulamasını başlattıklarını belirten Rektör Yıldız, öğrencilerin bu durumdan oldukça memnun olduğunu kaydetti.

Öğrenciler ise çorba ikramından dolayı çorbanın üniversite yönetimine teşekkür etti.

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