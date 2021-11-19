Sivasspor’da zorlu Başakşehir maçı öncesi 5 eksik!

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Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Başakşehir’e konuk olacak olan DG Sivasspor’da 5 eksik oyuncu bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu zorlu mücadele öncesinde 5 eksik var. Kırmızıbeyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix, Koray Altınay, kırmızı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile sarı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek.

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