Kangallar bu yuvada korunacak Anadolu aslanı olarak bilinen Kangal Köpekleri üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Üretim Çiftliğinde korunacak

Anadolu aslanı olarak bilinen Kangal Köpekleri üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Üretim Çiftliğinde korunacak.

Sivas’ın sembolleri arasında yer alan Kangal köpeği ırkının korunması ve muhafaza edilerek geleceğe aktarılması için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde yer alan Kangal Köpeği Araştırma ve Yetiştirme Merkezi Üretim Çiftliği yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Yetiştirme ve Üretim Çiftliğinde incelemelerde bulundu.

“Şeceresi belli köpekler vereceğiz’’

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Yıldız Yetiştirme ve Üretim Çiftliğinde yenileme çalışmaları yapıldığını söyleyerek, “Daha önce Kangal köpeklerinin yaşam alanları çok uygun değildi. Şecereleri tutulmuyordu. Yapılan tamirat ve tadilatlarla birlikte onlara yaşayabilecekleri bir alan oluşturduk. Kangal ırkının korunmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. Bundan sonra Kangal köpeği isteyenlere kayıtlı, şeceresi belli köpekler vereceğiz. Merkez müdürümüz Nazlı Hanım’a, Genel Sekreterimiz Kadir Bey’e ve çevre düzenlemesini yapan Çevre Birimindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Ercan ise, “Köpeklerimiz daha yaşanılabilir bir yuvaya kavuştu. Onlara hayvan refahı dediğimiz bir ortam hazırladık. Rektör hocamıza teşekkür ediyoruz. Çünkü çiftliğimizin bu hâle gelmesinde bizden çok emeği var” diye konuştu.

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