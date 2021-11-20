Başakşehir - Sivasspor maçının VAR’ı Özgüç Türkalp

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgüç Türkalp oldu.

Süper Lig’in 13. haftasında Sivasspor, Başakşehir’e konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgüç Türkalp oturacak. Türkalp’e, AVAR olarak Erdinç Sezertam eşlik edecek.

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