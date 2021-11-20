Ümit Özdağ: 10 milyon imzayı TBMM'ye teslim edeceğiz



Ayşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Suriyelilerin Suriye´ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceğiz" dedi. Ziyareti sırasında, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda hangi ittifakı destekleyecekleri sorulan Özdağ, "Biz iki ittifaka da eşit durumdayız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona, o zaman karar vereceğiz" cevabını verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, parti il binasının açılışında bulunmak ve bir dizi ziyaret için Sivas'a geldi. Özdağ, parti binasının açılışı öncesi kent merkezindeki esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Özdağ, partilerinin, sığınmacıların Türkiye´den gönderilmesi için başlattığı 10 milyon imza kampanyası için destek istedi. Burada esnafın 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde hangi ittifakı destekleyeceklerini sorması üzerine Özdağ, "Biz iki ittifaka da eşit durumdayız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona o zaman karar vereceğiz" dedi.

'SİZ ALIN SİZ BESLEYİN, DİYECEĞİZ'

Ümit Özdağ, ardından parti binasının açılışına geçti. Sığınmacılar konusunda yaptıkları çalışmaları tüm engellemelere rağmen ısrarla sürdürdüklerini belirten Özdağ, "Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi için topladığımız 10 milyon imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edeceğiz ama aynı zamanda Suriyelilerin, Afganların ve diğerlerinin Türkiye'de kalmasın isteyen ülkelerin büyükelçilerine vereceğiz. 'Siz alın, siz besleyin' diyeceğiz. Kimse Anadolu'yu, Türk milletinin vatanını bütün dünyadan göçenlerin merkezi haline getiremez. Kimse Türk milletinin cebindeki parayla bu göçleri finanse etmesini ve Türkiye'nin bir yıkıma doğru sürüklenmesine destek olmamızı beklemesin" diye konuştu.

Zafer Partisi için 2023 seçim kampanyasının başladığını belirten Ümit Özdağ, 2023'e kadar büyük gayretle çalışacaklarını vurguladı.

Konuşmanın ardından Zafer Partisi Sivas İl Başkanlığı binasının açılışı gerçekleştirildi.DHA-Politika Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ

2021-11-20 16:34:45



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