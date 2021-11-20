Sultangazi Belediye Başkanı Dursun trafik kazasında yaralandı

Sivas’ı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile yanındaki 3 kişi geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Sivas’ı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un içerisinde bulunduğu araç, Sivas’ın Divriği ilçesinde kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarpan araçta bulunan Başkan Dursun ve beraberindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere nakledildi. Başkan Dursun ve diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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