(Düzeltme) Konvoyda kaza: 4 yaralı Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ekibi geçirdiği trafik kazasında yaralandı

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Sivas’ı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un ekibinin geçirdiği trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bir dizi etkinliklere katılmak üzere Sivas’ı ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un konvoyunda bulunan bir araç, Sivas’ın Divriği ilçesinde kaza yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkan araç bariyerlere çarptı. Araçta bulunan AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, Özel Kalem Müdürü Furkan Gökay Aslan ve basın personeli Recep Melih Akbulut yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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