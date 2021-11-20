Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Sivas Belediyespor: 42 - Kızıltepe Spor Lisesi: 34

Sadece 70 saniye sürdü! "Biz o sürede anahtarla açamıyoruz"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 7. hafta maçında Sivas Belediyespor Kulübü, Kızıltepe Spor Lisesi Spor Kulübü’nü konuk etti. Sivas Belediyespor mücadeleyi 4234 kazandı.

Taha Akgül Spor Salonu’ndaki karşılaşmaya iki takım etkili başladı. Sivas ekibi ilerleyen dakikalarda rakibine karşı üstünlüğünü kurdu ve soyunma odasına 2115 önde girdi. İkinci yarıda da rakibine karşı üstün oynayan Sivas Belediyespor, kontrolü tamamen eline aldı ve maçı 8 sayı farkla 4234 kazandı.

Sivas Belediyespor Kadın Hentbol Takımı bu skorun ardından puanını 11’e çıkartarak 2. sıraya yerleşti. Mardin temsilcisi ise 6 puanla 7. sıraya geriledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.